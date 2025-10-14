जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

  1. हिन्दी समाचार
Two terrorists killed in Kupwara: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सेना के जवानों ने दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जवानों ने सोमवार देर रात कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध हलचल देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी। दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई।

पढ़ें :- उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी

भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “ऑपरेशन अमर, कुपवाड़ा… जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दी गई विशिष्ट खुफिया जानकारी और सूत्रों व एजेंसियों द्वारा पुष्टि की गई संभावित घुसपैठ के प्रयास के आधार पर, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए। अभियान जारी है।”

