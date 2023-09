अरविंद केजरीवाल, बोले- ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ से क्या मिलेगा? जनता के लिए ‘वन नेशन वन एजुकेशन’ ,’वन नेशन वन इलाज’ ज्यादा जरूरी

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर देश की जनता से बड़ा सवाल दागा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के लिए क्या ज़रूरी है? ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) या ‘वन नेशन वन एजुकेशन’ अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा (One Nation One Education), अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा अच्छा इलाज ‘वन नेशन वन इलाज’ (One Nation One Treatment)। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) से क्या मिलेगा?