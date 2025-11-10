  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जब तक वन्देमातरम में जमीन की पूजा है हम वन्देमातरम नही गाएंगे, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान जिन्ना ने किया है :- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन

जब तक वन्देमातरम में जमीन की पूजा है हम वन्देमातरम नही गाएंगे, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान जिन्ना ने किया है :- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन

हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते है, लेकिन हम पूजा नही कर सकते क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नही देता है. क्योकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए हम वन्देमातरम का विरोध कर रहे है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा में वन्देमातरम अनिवार्य कर दिया है. इस मामले पर पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने कहां कि वंदेमातरम का विरोध 150 साल से मुसलमान करते आ रहे है. किसी भी मुसलमान ने जनगण मन का विरोध नहीं किया, वन्देमातरम का विरोध करने की वजह सिर्फ यह है कि जमीन की पुजा की जा रही हैं. जहां एक जिन्ना वाली सोच नही पैदा होने वाली बात है तो हम योगी जी से सहमत है,,,क्योकि एक जिन्ना ने देश को तो नुकसान पहुचाया ही है लेकिन मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है.

पढ़ें :- UP के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम' गायन अनिवार्य किया जाएगा: CM योगी आदित्यनाथ

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन वन्देमातरम का विरोध करने की वजह सिर्फ यह है कि जमीन की पुजा की जा रही हैं. हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते है, लेकिन हम पूजा नही कर सकते क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नही देता है. क्योकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए हम वन्देमातरम का विरोध कर रहे है. अगर वन्देमातरम में पूजा वाली बात नही होती तो हम उसे पढ़ते, किसी भी मुसलमान ने आज तक जनगण मन का विरोध नहीं किया.

सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान जिन्ना ने किया है :-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहां कि भारत में अब जिन्ना जैसी सोच वाला कोई पैदा नहीं होने देने वाले बयान पर डॉ एसटी हसन ने कहां कि एक जिन्ना वाली सोच नही पैदा होने वाली बात है तो हम योगी जी से सहमत है. क्योकि एक जिन्ना ने देश को तो नुकसान पहुचाया ही है लेकिन मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है. हम अपने ही घर मे पराये हो गए लोग हमें शक की नजरों से देखने लगे है. हमें उन्हें वफादारी के सुबूत देने पड़ते है जिन्होंने कभी देश के लिए कुछ नही किया है तो हमे ऐसा जिन्ना नही चहिये.

वही आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले डॉ एसटी हसन ने कहां कि देखिये आतंकवाद को लोग अब फिर इस्लाम से जोड़ेंगे, जबकि इस्लाम ने सख्त मना है किसी बेगुनाह की जान लेना, क्योकि जब बम फटता है वो किसी को नही देखता वो तमाम लोग जो देश को नुकसान पहुचाना चाहते है. सरकार की जिम्म्मेदारी है उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया जाए जो उनकी सात पुस्ते याद रखे.

पढ़ें :- 'राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 'भगवा' रंग का होना तय किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने...' RSS प्रमुख का तिरंगे बड़ा बयान

बाबा बागेश्वर की यात्रा पर बोले ये तो एक बहाना है. ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा हो रही है. बाबा बागेश्वर शायद योगी जी का मुकाबला करना चाहते है. हर कोई बाबा उनकी जगह पर नही पहुँच सकता.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

 

पढ़ें :- 'भारत का एक हिंदू राष्ट्र होना संविधान के खिलाफ नहीं...' RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा-यह सरकार झूठ, इमोशंस और डराकर चल रही

भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा-यह सरकार झूठ, इमोशंस और डराकर...

योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले-तेजस्वी की बनेगी सरकार NDA सत्ता से होगा आउट

योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी...

जब तक वन्देमातरम में जमीन की पूजा है हम वन्देमातरम नही गाएंगे, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान जिन्ना ने किया है :- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन

जब तक वन्देमातरम में जमीन की पूजा है हम वन्देमातरम नही गाएंगे,...

जल जीवन मिशन में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर आठ सालों से विराजमान अनुराग श्रीवास्तव ने यूपी को घोटाले में बनाया नंबर 1, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

जल जीवन मिशन में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर आठ सालों...

भाजपा विधायक ने हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार, विवादित ​जमीन पर करा रहे निर्माण कार्य, जिला प्रशासन पर बना रहे दबाव?

भाजपा विधायक ने हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार, विवादित ​जमीन पर...

UP News : कूड़े के पहाड़ हटाकर बन रहे मियावाकी वन और अटल प्रेरणा पार्क

UP News : कूड़े के पहाड़ हटाकर बन रहे मियावाकी वन और...