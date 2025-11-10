जब तक वन्देमातरम में जमीन की पूजा है हम वन्देमातरम नही गाएंगे, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान जिन्ना ने किया है :- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन

मुरादाबाद :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा में वन्देमातरम अनिवार्य कर दिया है. इस मामले पर पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने कहां कि वंदेमातरम का विरोध 150 साल से मुसलमान करते आ रहे है. किसी भी मुसलमान ने जनगण मन का विरोध नहीं किया, वन्देमातरम का विरोध करने की वजह सिर्फ यह है कि जमीन की पुजा की जा रही हैं. जहां एक जिन्ना वाली सोच नही पैदा होने वाली बात है तो हम योगी जी से सहमत है,,,क्योकि एक जिन्ना ने देश को तो नुकसान पहुचाया ही है लेकिन मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है.

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन वन्देमातरम का विरोध करने की वजह सिर्फ यह है कि जमीन की पुजा की जा रही हैं. हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते है, लेकिन हम पूजा नही कर सकते क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नही देता है. क्योकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए हम वन्देमातरम का विरोध कर रहे है. अगर वन्देमातरम में पूजा वाली बात नही होती तो हम उसे पढ़ते, किसी भी मुसलमान ने आज तक जनगण मन का विरोध नहीं किया.

सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान जिन्ना ने किया है :-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहां कि भारत में अब जिन्ना जैसी सोच वाला कोई पैदा नहीं होने देने वाले बयान पर डॉ एसटी हसन ने कहां कि एक जिन्ना वाली सोच नही पैदा होने वाली बात है तो हम योगी जी से सहमत है. क्योकि एक जिन्ना ने देश को तो नुकसान पहुचाया ही है लेकिन मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है. हम अपने ही घर मे पराये हो गए लोग हमें शक की नजरों से देखने लगे है. हमें उन्हें वफादारी के सुबूत देने पड़ते है जिन्होंने कभी देश के लिए कुछ नही किया है तो हमे ऐसा जिन्ना नही चहिये.

वही आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले डॉ एसटी हसन ने कहां कि देखिये आतंकवाद को लोग अब फिर इस्लाम से जोड़ेंगे, जबकि इस्लाम ने सख्त मना है किसी बेगुनाह की जान लेना, क्योकि जब बम फटता है वो किसी को नही देखता वो तमाम लोग जो देश को नुकसान पहुचाना चाहते है. सरकार की जिम्म्मेदारी है उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया जाए जो उनकी सात पुस्ते याद रखे.

बाबा बागेश्वर की यात्रा पर बोले ये तो एक बहाना है. ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा हो रही है. बाबा बागेश्वर शायद योगी जी का मुकाबला करना चाहते है. हर कोई बाबा उनकी जगह पर नही पहुँच सकता.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद