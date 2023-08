Asia Cup 2023: आज होगा एशिया कप 2023 का आगाज, पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगी भिड़ंत

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 का आज से आगाज होने जा रहा है। ​एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने ओपनिंग मैच के लिए एक दिन पहले ही प्लेइंग-11 की घोषणा कर दी है। बाबर आजम के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम तीसरी बार खिताब जीतने उतरेगी। पाकिस्तान टीम ने प्लेइंग इलेवन में तीन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को जगह दी है।

इसके अलावा टीम की बैटिंग भी काफी मजबूत दिख रही है। फखर जमान और इमाम उल हक ओपनिंग करते दिखेंगे। वहीं, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अगहा दिखेंगे। लोअर ऑर्डर में शादाब खान और मोहम्मद नवाज भी बैटिंग कर सकते हैं। पेस अटैक में नसीम के अलावा शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ नजर आएंगे।

