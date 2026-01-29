बजट सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी बोले- हम ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे

PM Modi remarks beginning of Budget Session : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत में संबोधित किया। उन्होंने कहा, “हम ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं संसद में अपने सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेज़ करने में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गति बनी रहे।”

संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से कहा, “कल राष्ट्रपति का भाषण देश के 140 करोड़ नागरिकों के भरोसे की अभिव्यक्ति था। इसमें 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों का लेखा-जोखा पेश किया गया और सबसे बढ़कर, हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को साफ तौर पर उजागर किया गया। इस भाषण में सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी थीं। उन्होंने कहा, “सेशन की शुरुआत में, और 2026 की शुरुआत में, राष्ट्रपति ने संसद सदस्यों से जो उम्मीदें ज़ाहिर कीं, उन्हें आसान लेकिन गहरे शब्दों में बताया गया। राष्ट्र प्रमुख के तौर पर, उन्होंने जो भावनाएं शेयर कीं, मुझे भरोसा है कि सभी माननीय सदस्यों ने उन्हें गंभीरता से लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “यह सेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बजट सेशन है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा पहले ही बीत चुका है, और अब हम दूसरे चौथाई हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यह 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण 25 साल की अवधि की शुरुआत है। यह इस सदी के दूसरे चौथाई का पहला बजट है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के इतिहास में पहली महिला हैं जिन्होंने लगातार नौवीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है। यह उपलब्धि भारत के संसदीय इतिहास में गर्व का क्षण है।”

यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “मैं सभी प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक ऐसी डील की है जिसे सच में “सभी डील्स की जननी” कहा जा सकता है, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार खुल गया है। अब हमारा सामान इन बाज़ारों में बहुत कम कीमत पर पहुंचेगा। इस मौके का फायदा उठाने का सबसे ज़रूरी सिद्धांत क्वालिटी पर ज़ोर देना है। अब जब बाज़ार खुल गए हैं, तो हमें बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ एंट्री करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम न सिर्फ़ यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों का भरोसा और बिज़नेस जीतेंगे, बल्कि उनका दिल भी जीत लेंगे। क्वालिटी का असर लंबे समय तक रहता है; यह दशकों तक बना रहता है। कंपनी के ब्रांड, देश के ब्रांड के साथ मिलकर, नए गर्व और ग्लोबल पहचान को दिखाएंगे।”

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे, “27 देशों के साथ यह समझौता हमारे मछुआरों, किसानों, युवाओं और सर्विस सेक्टर में काम करने वालों के लिए बहुत सारे मौके लेकर आया है, जो दुनिया भर में काम करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह एक आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह स्वाभाविक है कि देश का ध्यान बजट पर हो। हालांकि, यह सरकार हमेशा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए खड़ी रही है। आज, हम ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं संसद में अपने सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेज़ करने में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गति बनी रहे।”