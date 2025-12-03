'अटल बिहार वाजपेयी भी एक बार बैलगाड़ी पर आए थे...' अपने खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोलीं रेणुका चौधरी

  1. हिन्दी समाचार
Renuka Chowdhary Dog Controversy: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणु चौधरी एक कुत्ते को कार में लेकर संसद परिसर के भीतर दाखिल हुईं थीं। इस दौरान कुत्ता कार के अंदर ही रहा, लेकिन भाजपा ने इस पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। अब उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाए जाने की तैयारी चल रही है। जिस पर कांग्रेस की महिला सांसद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने अपने खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर कहा, “लोग पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं और किसी को इसकी चिंता नहीं है। BLO सुसाइड कर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और उन्हें उनकी चिंता नहीं है। लेबर लॉ हम पर थोपे जा रहे हैं। संचार साथी ऐप हम पर थोपा जा रहा है। लेकिन रेणुका चौधरी के कुत्ते ने सबको डरा दिया है। अब मैं क्या कहूं? मैं जानवरों का ख्याल रखूंगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को पार्लियामेंट कैंपस में घुसने से रोकता हो। अटल बिहार वाजपेयी भी एक बार बैलगाड़ी पर आए थे।”

बता दें कि 12 नवंबर 1973 के दिन अटल बिहारी बाजपेयी अपने सहयोगियों के साथ संसद भवन बैलगाड़ी से पहुंचे। इस दिन छह हफ्तों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थीं। जिसका विरोध जताते हुए अटल जी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे।

किरेन रिजिजू पर जमकर बरसीं रेणुका चौधरी

रेणुका चौधरी ने आगे कहा, “कुत्ते इतने लॉयल होते हैं, लेकिन ये लोग लॉयल्टी के बारे में क्या जानते हैं… क्या किरेन रिजिजू अब हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? पहले अपनी पार्टी में देखो। आपके मिनिस्टर किसानों पर कार चढ़ाकर उन्हें मार देते हैं। रिजिजू जी को हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से पहले अपनी पार्टी पर काम करना चाहिए… मुझे कैसे पता चलेगा? (जो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं) अगर उनके पास इतना टाइम है, तो उन्हें जो करना है करने दो। मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए?”

