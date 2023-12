Viral Video : क्रिकेट स्टेडियम में प्यार करते जोड़े को कैमरामैन ने रंगे हाथ पकड़ा, वीडियो देख दंग रह जाओगे आप

Viral Video : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (AUS vs PAK) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पकड़ बेहद मजबूत है, तीन दिन का खेल समाप्त होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पास 241 रनों की लीड है और अभी भी अपनी दूसरी पारी में चार विकेट हाथ में लिए यह टीम मजबूत दिखाई दे रही है। इस बीच मैच के तीसरे दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है।

लाइव मैच में खुल्लम-खुल्ला आशिकी करते रंगे हाथ धर लिया

बताते चलें की लाइव मैच के दौरान कैमरामैन ने दो लवर को आशिकी करते हुए लाइव पकड़ लिया या यूं कहें कि उन्हें रंगे हाथ धर लिया गया। असल में मैच के दौरान अचानक से कैमरामैन का फोकस एक युवक और युवती पर पड़ा। दोनों ही खाली सीट के एरिया में बैठकर रोमांस कर रहे थे, लेकिन कैमरामैन ने उन्हें नहीं छोड़ा। जिसे आप इस वायरल वीडियो मे भी देख सकते हैं:-

Cameraman going at the wrong end. 😂 pic.twitter.com/1gnJQHwvCr

