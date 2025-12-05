Ayodhya News : हनुमानगढ़ी में संत को जिंदा जलाने की कोशिश, आश्रम में खिड़की काटकर लगाई आग, जांच में जुटी पुलिस

  1. हिन्दी समाचार
रामनगरी अयोध्या में प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के संत महेशदास उर्फ स्वामी महेश योगी (Saint Maheshdas alias Swami Mahesh Yogi of Hanumangarhi) के आश्रम में अचानक आग लग गई। घटना गोविंदगढ़ स्थित आश्रम में गुरुवार आधी रात करीब 2:45 बजे की है। आरोप है कि यह आग उन्हें मारने की साजिश के तहत लगाई गई थी।

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के संत महेशदास उर्फ स्वामी महेश योगी (Saint Maheshdas alias Swami Mahesh Yogi of Hanumangarhi) के आश्रम में अचानक आग लग गई। घटना गोविंदगढ़ स्थित आश्रम में गुरुवार आधी रात करीब 2:45 बजे की है। आरोप है कि यह आग उन्हें मारने की साजिश के तहत लगाई गई थी। आग ज्वलनशील पदार्थ के माध्यम से लगाई गई। अज्ञात लोगों ने कमरे की पीछे की खिड़की काटकर आग लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

हनुमानगढ़ी (Hanumangarhi) के वसंतीया पट्टी (Vasantiya Patti) स्थित गोविंदगढ़ में महेश योगी (Mahesh Yogi) का आश्रम है। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आश्रम के पिछले हिस्से में स्थित लोहे की जाली काटकर अंदर आग का गोला फेंक दिया। महंत महेश योगी (Mahant Mahesh Yogi) ने बताया कि घटना के समय आग से पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी। फिलहाल आग को समय रहते बुझा लिया गया है, अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना के समय महेश योगी (Mahesh Yogi)  आश्रम में अकेले सो रहे थे। उनके शिष्य आश्रम के दूसरे हिस्से में रहते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को कमरे के पीछे से कटी ग्रिल और पेट्रोल जैसी गंध के निशान भी मिले हैं। फिलहाल सीसीटीवी, कॉल डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर जांच जारी है।

निष्पक्ष जांच करने की मांग की

फिलहाल महेश योगी (Mahesh Yogi)  ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है।

