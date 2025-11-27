Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रही किसान एक्सप्रेस, युवक हिरासत में

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के अयोध्या जिले में बम की फर्जी सूचना पर किसान एक्सप्रेस ट्रेन (Kisan Express Train) फिरोजाबाद-धनबाद 13308 (Firozabad-Dhanbad 13308) पटरंगा स्टेशन (Patranga Station) पर एक घंटे से खड़ी।

By संतोष सिंह 
अयोध्या। यूपी के अयोध्या जिले में बम की फर्जी सूचना पर किसान एक्सप्रेस ट्रेन (Kisan Express Train) फिरोजाबाद-धनबाद 13308 (Firozabad-Dhanbad 13308) पटरंगा स्टेशन (Patranga Station) पर एक घंटे से खड़ी। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी पर पुलिस टीम पहुंची। एसपी ग्रामीण सहित रुदौली सर्किल की पुलिस टीम मौजूद पड़ताल कर रही है। फर्जी बम की अफवाह फैलाने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है।

