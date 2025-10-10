  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Ayodhya News : बीकापुर में संदिग्ध हालात में मामा-भांजे सहित तीन लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Ayodhya News : बीकापुर में संदिग्ध हालात में मामा-भांजे सहित तीन लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

यूपी (UP) के अयोध्या जिले (Ayodhya District) की बीकापुर कोतवाली (Bikapur Police Station) क्षेत्र के कुढा कल्याणपुर चकडुहिया गांव (Kuda Kalyanpur Chakduhiya village) में संदिग्ध परिस्थितियों में मामा, भांजे सहित तीन लोगों की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या । यूपी (UP) के अयोध्या जिले (Ayodhya District) की बीकापुर कोतवाली (Bikapur Police Station) क्षेत्र के कुढा कल्याणपुर चकडुहिया गांव (Kuda Kalyanpur Chakduhiya village) में संदिग्ध परिस्थितियों में मामा, भांजे सहित तीन लोगों की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद नफीस ने बताया कि गांव निवासी मोहम्मद तफसीर उर्फ छोटू के घर उनके जीजा अल्ताफ (22) पुत्र अब्बास निवासी गौहानी हैदरगंज अपने पत्नी व 7 माह के पुत्र अल्तमस के साथ बुधवार को आये थे।

पढ़ें :- Ayodhya Blast Update: रामनगरी अयोध्या में जोरदार धमाका, अब तक पांच लोगों की मौत; सीएम योगी ने जताया शोक

बताया कि बुधवार शाम भोजन करके सभी लोग तख्त पर सो गए। गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे अचानक अल्ताफ व तफसीर की तबियत खराब हो गई जबकि अल्तमस की तबियत 2 दिन पहले से ही कुछ खराब चल रही थी। जानकारी मिलते ही परिजन अल्ताफ व तफसीर को जिला अस्पताल ले गए। जहां पर उपचार के दौरान तफसीर की मौत हो गई। जबकि अल्ताफ की तबियत बिगड़ती देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दिया जहां पर इलाज के दौरान तफसीर की भी मौत हो गई।

वहीं, अल्तमस को परिजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया था जहां पर उसकी भी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर (Medical College Darshan Nagar) में अल्ताफ की मौत के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस (Mortuary House) भेज दिया गया है। इधर तीनों लोगों की मौत की सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम तथा क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आशंका है कि किसी जहरीले जंतु के काटने अथवा फूड प्वाइजनिंग के चलते मौत हुई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जहरीली कफ सीरप पीने से बच्चो के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा सीबीआई जांच नहीं होगी

जहरीली कफ सीरप पीने से बच्चो के मौत के मामले में सुप्रीम...

यूपी सरकार ने B.Ed अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, 6 महीने के ऑनलाइन PDPET कोर्स को दी मंज़ूरी, NIOS करेगा आयोजन

यूपी सरकार ने B.Ed अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, 6 महीने के...

आजम खान ने बीएसपी चीफ मायावती को बताया नायक, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनका अदा करता हूं शुक्रिया

आजम खान ने बीएसपी चीफ मायावती को बताया नायक, उनकी बहुत इज्जत...

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि: सैफई पहुंचे अखिलेश यादव समेत परिवार के लोग, कहा-नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर हमेशा संघर्ष करेंगे

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि: सैफई पहुंचे अखिलेश यादव समेत परिवार के...

विधायक ऋषि त्रिपाठी का क्षेत्र भ्रमण — सेवा, संवेदना और संवाद का संगम

विधायक ऋषि त्रिपाठी का क्षेत्र भ्रमण — सेवा, संवेदना और संवाद का...

Ayodhya News : बीकापुर में संदिग्ध हालात में मामा-भांजे सहित तीन लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Ayodhya News : बीकापुर में संदिग्ध हालात में मामा-भांजे सहित तीन लोगों...