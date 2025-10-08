वो पार्टी की धड़कन, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया...आजम खान से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर पहुंचे हैं। रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, आजम खान और उनके परिवार पर झूठे मुकदमें लगाए गए हैं। इनके परिवार और आजम खान साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई गयी है। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमें आजम खान साहब के परिवार पर लगाए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, पुराने लोग और पुराने समाजवादी जो नेता जी के साथ रहे हैं उनकी बात ही अलग होती है। प्रदेश में 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। मैं आजम खान से मिलने जेल नहीं जाया पाया था लेकिन हम मिलते रहेंगे। पीडीए परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है।

बता दें कि, आजम खान के जेल से छूटने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात से पहले आजम खान का बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि, अखिलेश यादव सिर्फ उनसे ही मुलाकात करेंगे।