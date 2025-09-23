आजम खान जल्द जेल से आएंगे बाहर , जुर्माना जमा किया गया , बाहर आने का रास्ता साफ

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) मंगलवार को 23 माह बाद जिला कारागार से रिहा होंगे। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) में जुर्माना जमा होने के बाद आधिकारिक मेल जिला कारागार सीतापुर (District Jail, Sitapur) पहुंच गई है। जिला कारागार (District Jail) ई मेल पहुंचने के बाद कुछ देर में आजम खान (Azam Khan) रिहा होंगे। पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए हैं। 3-3 हजार के दो जुर्माने कोर्ट में जमा हुए हैं। करीब 1 घंटे में आजम खान (Azam Khan) जेल से बाहर आने की संभावना है।

बता दें कि आजम खान (Azam Khan) की रिहाई की खबर सुनकर मंगलवार सुबह 5 बजे से ही समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक अनिल वर्मा, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के साथ रामपुर से आए आजम खान (Azam Khan) के समर्थक जुटने लगे। दिन चढ़ने के साथ जिला कारागार के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ी तो एएसपी उत्तरी आलोक सिंह (ASP North Alok Singh) के साथ शहर कोतवाली, रामकोट, खैराबाद, बिसवां, सकरन व अन्य थानों की फोर्स बुलाई गई।

इसी बीच सुबह करीब सवा सात बजे आजम खान (Azam Khan) के बेटे अदीब खान जिला कारागार पहुंचे। करीब 15 मिनट रुकने के बाद वह जेल से बाहर निकले। उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार किया। वह सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर चले गए। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 2 घन्टे बाद आजम खान (Azam Khan) की रिहाई होगी।

आजम खान के ऊपर दर्ज हैं 104 केस

आजम खान (Azam Khan) के ऊपर कुल 104 केस दर्ज हैं। इसमे रामपुर में 93 मामले।दर्ज हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। आज उनकी रिहाई होगी।