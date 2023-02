ढाई लाख का इनामी माफिया बदन सिंह बद्दो, सोशल मीडिया पर UP Police को दी खुली चुनौती

मेरठ। यूपी का टॉप वांटेड माफिया बदन सिंह बद्दो (Badan Singh Baddo) एक बार फिर सोशल मीडिया (Social Media)पर एक्टिव हो गया है। बदन सिंह बद्दो (Badan Singh Baddo) के इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ घंटे पहले तीन पोस्ट डाले, जिसमें उसने पहले पोस्ट में गुरु गोविंद सिंह (Guru Gobind Singh) की फोटो शेयर की। दूसरे पोस्ट में यूपी पुलिस (UP Police) , ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के बीच बैठे हुए खुद की स्थिति को स्पष्ट किया और फिर अंत में उसने अपने तीन एहसान फरामोश दोस्तों की कहानी बताई। मेरठ के रहने वाले 3 लोगों को अपनी पोस्ट में बदन सिंह बद्दो ने टारगेट किया है। इसके अलावा यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल (Former UP DGP Brijlal) पर भी निशाना साधा है।

View this post on Instagram A post shared by Badan Sandhu (ਬਦਨ ਸੰਧੂ) (@badan.sandhu)

यूपी का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो ढाई लाख का इनामी है। पिछले 4 साल से यूपी पुलिस एसटीएफ और तमाम एजेंसियां बदन सिंह को तलाश रही हैं, लेकिन उसका कोई सुराग आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने बदन सिंह पर शिकंजा कसने के लिए उसके दोस्तों और जरायम की दुनिया के दोस्तों पर खूब कार्रवाई की। कई बेनामी संपत्तियों को सीज किया गया और बदन सिंह का आलीशान महल भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बदन सिंह का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इतना ही नहीं महंगी लाइफस्टाइल और बेहद शातिर बदन सिंह बद्दो यूपी पुलिस को चैलेंज देने से नहीं चूक रहा है।

View this post on Instagram A post shared by Badan Sandhu (ਬਦਨ ਸੰਧੂ) (@badan.sandhu)

सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस को दे रहा चुनौती

एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बदन सिंह को हमेशा चर्चाओं में रखा है। साथ ही यूपी पुलिस के लिए हर बार एक नया चैलेंज बदन सिंह तैयार कर देता है। करीब 1 महीना पहले बदन सिंह के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट डाली गई थी। मेरठ पुलिस ने जब इंस्टाग्राम हैंडल की लोकेशन निकाली तो वह लंदन में मिली और फिर मामला शांत हो गया, लेकिन अब से कुछ घंटों पहले ही बदन सिंह ने एक बार फिर तीन पोस्ट डालकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

2018 में पेशी के दौरान हुआ था फरार

बता दें कि वर्ष 2018 में बदन सिंह बद्दो मेरठ के एक होटल से फरार हो गया था। पुलिस अभिरक्षा में गाजियाबाद में पेशी के बाद पुलिस वालों के साथ आया था और फिर होटल में पार्टी के बाद बदन सिंह फरार हो गया। फरारी के इस मामले में उसने अपने कई साथियों का इस्तेमाल किया, जिन्हें पुलिस ने बाद में जेल भेज दिया, लेकिन बदन सिंह का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इतना ही नहीं पिछले 4 साल से बदन सिंह को पुलिस तलाश हो रही है, लेकिन आज तक उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं कर पाई। पुलिस को नहीं पता कि बदन सिंह देश में है या फिर सात समंदर पार भाग गया।