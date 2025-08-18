Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर बिगड़े बोल, कहा-रामदेउवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है...

बलरामपुर। यूपी के बलरामपु​र जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए योग गुरू बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) पर निशाना साधा है। उन्होंने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को “काना” बताया।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए उन्हें “काना” कह दिया। उन्होंने कहा कि “रामदेउवा, जिसके नाम पर कमा खा रहा है, वह रामदेव काना। उसके पतंजलि का इतिहास यहीं से मिलता है। इस विवादित बयान के सामने आने बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है।