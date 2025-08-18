  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर बिगड़े बोल, कहा-रामदेउवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है…

Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर बिगड़े बोल, कहा-रामदेउवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है…

यूपी के बलरामपु​र जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए योग गुरू बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) पर निशाना साधा है। उन्होंने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को “काना” बताया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बलरामपुर। यूपी के बलरामपु​र जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए योग गुरू बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) पर निशाना साधा है। उन्होंने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को “काना” बताया।

पढ़ें :- चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं कोर्ट में दूंगा जवाब : संजय सिंह

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए उन्हें “काना” कह दिया। उन्होंने कहा कि “रामदेउवा, जिसके नाम पर कमा खा रहा है, वह रामदेव काना। उसके पतंजलि का इतिहास यहीं से मिलता है। इस विवादित बयान के सामने आने बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है।

पढ़ें :- गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को सबक सिखाया जाए : सीएम योगी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर बिगड़े बोल, कहा-रामदेउवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है...

Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर...

Lucknow News: लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर 'बंटी-बबली' भागे, सालों की प्लानिंग को दिया अंजाम

Lucknow News: लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर 'बंटी-बबली' भागे,...

Balrampur News : पूर्व प्रधान के भाई को चोर बताकर शिक्षक ने गमछे से कसा गला जमकर पीटा, कुछ ही देर में तोड़ा दम

Balrampur News : पूर्व प्रधान के भाई को चोर बताकर शिक्षक ने गमछे...

सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद का कर रहा है संचार : सीएम योगी

सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद...

सेना के जवान से टोल प्लाजा पर मारपीट कर दी गालियां, गुस्साएं ग्रामीणों ने टोल पर की तोड़फोड़

सेना के जवान से टोल प्लाजा पर मारपीट कर दी गालियां, गुस्साएं...

चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं कोर्ट में दूंगा जवाब : संजय सिंह

चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं...