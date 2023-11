BAN vs SL WC Match: एंजेलो मैथ्यूज बने Timed out होने वाले पहले खिलाड़ी, जानिए क्या है नया नियम?

BAN vs SL WC Match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज सोमवार को बांग्लादेश और श्रीलंका (Bangladesh vs Sri Lanka) के बीच मुकाबला जारी है। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं, श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही है और उसने 5 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोया। श्रीलंका की बल्लेबाजी के दौरान पांचवें विकेट के रूप में एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) को एक नए नियम के तहत आउट करार दिया गया।

दरअसल, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में श्रीलंका की बल्लेबाजी के दौरान एंजेलो मैथ्यूज पहली बार Timed out करार दिये गए। नियम यह है कि बल्लेबाज को आउट होने के 2 मिनट के भीतर क्रीज पर होना चाहिए। मैथ्यूज बड़े आराम से क्रीज़ पर पहुंचे, इससे अपने आप में कुछ समय लग गया और फिर उन्हें हेलमेट के साथ कुछ समस्या हुई (पट्टा टूट गया)। वह क्रीज पर नहीं पहुंचे और रिप्लेस्मेंट की मांग की। इस पर शाकिब और बांग्लादेश ने टाइम-आउट की अपील की और अंपायरों को नियमों के अनुसार उन्हें आउट देना पड़ा। इस तरह से एंजेलो मैथ्यूज Timed out होने वाले पहले खिलाड़ी बनें।

