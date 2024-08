Bangladesh Violence : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देंगी इस्तीफा! ढाका पैलेस छोड़ा

नई दिल्ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina) ने हिंसक झड़पों के बीच राजधानी ढाका छोड़ दिया है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि “वह और उनकी बहन गणभवन (प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास) छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं।

BREAKING Bangladesh PM has left Dhaka palace for 'safer place': source close to leader pic.twitter.com/ioYicAyyAE

— AFP News Agency (@AFP) August 5, 2024