बंग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयान के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने किया तलब

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs of India) ने बुधवार को ढाका में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्ला (High Commissioner M Riaz Hamidullah) को तलब किया। यह कदम नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला (National Citizens Party leader Hasnat Abdullah) के भारत विरोधी बयान के बाद उठाया गया है। अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक भाषण में सेवन सिस्टर्स (seven sisters) को अलग-थलग करने और अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो पूर्वोत्तर के अलगाववादियों (separatists) को शरण देने की धमकी दी थी। अब्दुल्ला अपने कड़े भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं।

भारत के दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास (Bangladesh Embassy) में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बांग्लादेश का विजय दिवस (victory day of bangladesh) मनाया गया। हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्ला ने बांग्लादेश के लोगों, खासकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और देश की युवा आबादी पर प्रकाश डाला। हमीदुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी फायदेमंद संबंध हैं। समृद्धि, शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने दोनों देशों की आपसी निर्भरता पर जोर देते हुए उनकी साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पूरा बांग्लादेश और हम सभी अपने लोगों, खासकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी आबादी बहुत युवा है। हमारा मानना ​​है कि भारत के साथ हमारे संबंध हमारे साझा हित में हैं। हमारी आपसी निर्भरता है। हम क्षेत्र में समृद्धि, शांति और सुरक्षा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें उसकी मुक्ति और स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। हाई कमिश्नर की टिप्पणियों में बांग्लादेश के लोगों के हितों को आगे बढ़ाने और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता झलकती है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि विजय दिवस पर विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन, अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मुक्ति संग्राम की 54वीं वर्षगांठ पर आठ बहादुर मुक्ति योद्धा और बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दो सेवारत अधिकारी 14 दिसंबर 2025 को कोलकाता में विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे। इसी तरह आठ भारतीय युद्ध दिग्गज और भारतीय सशस्त्र बलों के दो सेवारत अधिकारी 15 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे।