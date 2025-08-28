  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Salman Khan: खान परिवार में ‘बप्पा मोरेया’ की गूंज, सलमान खान ने की आरती, लगाए जयकारे, देखें वीडियो

Salman Khan: खान परिवार में ‘बप्पा मोरेया’ की गूंज, सलमान खान ने की आरती, लगाए जयकारे, देखें वीडियो

गणेश उत्सव शुरू हो गया है ऐसे में हर जगह इस त्योहार की रौंनक दिखाई दे रही है।आम से लेकर खास तक ने 'बप्पा मोरेया' की गूंज के साथ अपने-अपने घर में गणेश चतुर्थी पर पार्वती नंदन गणेश जी का पूजनकर स्थापना की. इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान ने भी जोर-शोर के साथ 'गजानंद' पूजन किया। जिसकी खूब धूम देखने को मिल रही है. सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है, जिसमें पूरा खान परिवार 'बप्पा' की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

गणेश उत्सव शुरू हो गया है ऐसे में हर जगह इस त्योहार की रौंनक दिखाई दे रही है।आम से लेकर खास तक ने ‘बप्पा मोरेया’ की गूंज के साथ अपने-अपने घर में गणेश चतुर्थी पर पार्वती नंदन गणेश जी का पूजनकर स्थापना की. इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड के ‘भाईजान’ यानी सलमान खान ने भी जोर-शोर के साथ ‘गजानंद’ पूजन किया। जिसकी खूब धूम देखने को मिल रही है. सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है, जिसमें पूरा खान परिवार ‘बप्पा’ की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है।

पढ़ें :- Ganesh Chaturthi 2025: इन मुस्लिम सितारों की बप्पा में है गहरी आस्था, धूमधाम से मनाते हैं गणेश उत्सव

सलमान खान का गणपति सेलिब्रेशन

हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान  अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आए. शेयर किए गए वीडियो में सलमान को आरती करते हुए, देखा जा सकता है. पीछे गूंज रही है ‘गणपति बप्पा मोरया’ की आवाज और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है. सलमान के साथ उनके भाई सोहेल, अरबाज और पिता सलीम खान भी बप्पा की आरती करते नजर आए.

परिवार संग सेलिब्रेशन ने जीता दिल

इस वीडियो  ने फैंस का दिल जीत लिया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि पूरा खान परिवार की एकजुटता और भक्ति में डूबा हुआ है। कमेंट सेक्शन में लोग सलमान को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए, खूब प्यार बरसा रहे हैं.

 

पढ़ें :- Bigg Boss 19: महाभारत की 'कुंती ' समेत 11 कंटेस्टेंट हुए बिग बॉस 19 में कन्फर्म? लिस्ट से हुए कई बड़े चेहरे आउट

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Salman Khan: खान परिवार में 'बप्पा मोरेया' की गूंज, सलमान खान ने की आरती, लगाए जयकारे, देखें वीडियो

Salman Khan: खान परिवार में 'बप्पा मोरेया' की गूंज, सलमान खान ने...

Kriti Sanon Raanjhan Song Controversy: विवादों में घिरा कृति सेनन का Raanjhan सॉन्ग, चोरी का लगा आरोप

Kriti Sanon Raanjhan Song Controversy: विवादों में घिरा कृति सेनन का Raanjhan...

Bigg Boss 19: कौन हैं Gaurav Khanna की वाइफ? जिनके कारण पिता नहीं बन पाए एक्टर

Bigg Boss 19: कौन हैं Gaurav Khanna की वाइफ? जिनके कारण पिता...

Ganesh Chaturthi 2025: Shilpa Shetty ने क्यों तोड़ी 22 साल पुरानी परंपरा? बप्पा को घर ना लाने पर हुई इमोशनल, कहा- 'इस साल आपके बिना...'

Ganesh Chaturthi 2025: Shilpa Shetty ने क्यों तोड़ी 22 साल पुरानी परंपरा?...

Ganesh Chaturthi 2025: इन मुस्लिम सितारों की बप्पा में है गहरी आस्था, धूमधाम से मनाते हैं गणेश उत्सव

Ganesh Chaturthi 2025: इन मुस्लिम सितारों की बप्पा में है गहरी आस्था,...

गोविंदा ने पत्नी सुनीता के साथ 'गणपति' का किया स्वागत, अभिनेता ने बप्पा से मांगा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद

गोविंदा ने पत्नी सुनीता के साथ 'गणपति' का किया स्वागत, अभिनेता ने...