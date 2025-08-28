Salman Khan: खान परिवार में ‘बप्पा मोरेया’ की गूंज, सलमान खान ने की आरती, लगाए जयकारे, देखें वीडियो

गणेश उत्सव शुरू हो गया है ऐसे में हर जगह इस त्योहार की रौंनक दिखाई दे रही है।आम से लेकर खास तक ने ‘बप्पा मोरेया’ की गूंज के साथ अपने-अपने घर में गणेश चतुर्थी पर पार्वती नंदन गणेश जी का पूजनकर स्थापना की. इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड के ‘भाईजान’ यानी सलमान खान ने भी जोर-शोर के साथ ‘गजानंद’ पूजन किया। जिसकी खूब धूम देखने को मिल रही है. सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है, जिसमें पूरा खान परिवार ‘बप्पा’ की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है।

सलमान खान का गणपति सेलिब्रेशन

हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आए. शेयर किए गए वीडियो में सलमान को आरती करते हुए, देखा जा सकता है. पीछे गूंज रही है ‘गणपति बप्पा मोरया’ की आवाज और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है. सलमान के साथ उनके भाई सोहेल, अरबाज और पिता सलीम खान भी बप्पा की आरती करते नजर आए.

परिवार संग सेलिब्रेशन ने जीता दिल

इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि पूरा खान परिवार की एकजुटता और भक्ति में डूबा हुआ है। कमेंट सेक्शन में लोग सलमान को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए, खूब प्यार बरसा रहे हैं.