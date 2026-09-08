Video- ग्रामीणों ने रोका पर नहीं माने... बरेली में नदी के तेज बहाव से बाइक समेत बहे तीन युवक, अभी भी तलाश जारी

बरेली। बारिश के बाद उफनाई अरिल नदी में सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया। आंवला क्षेत्र में एक बाइक पर सवार तीन युवक रपटा पुल पार करने के दौरान तेज धारा की चपेट में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक का संतुलन बिगड़ते ही तीनों नदी में जा गिरे और देखते ही देखते पानी में लापता हो गए। घटना शाम करीब 5:30 बजे लाडपुर और डरूआपुर गांव के आसपास की बताई जा रही है। बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और पुल के ऊपर करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी बह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी की रफ्तार भी काफी तेज थी।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवकों को बचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि तीनों ने कुछ देर तक पानी से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन नदी की धार के आगे उनकी कोशिश काम नहीं आई। कुछ ही देर में तीनों नजरों से ओझल हो गए।

ग्रामीणों ने रोका, फिर भी पुल पर बढ़ गए

स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल के पास मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सवार युवकों को आगे जाने से मना किया था। उन्हें बताया गया कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और तीन लोगों के साथ बाइक लेकर इसे पार करना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बावजूद युवक पुल की ओर बढ़ गए। पुल के बीच पहुंचते ही बाइक पानी के दबाव में डगमगाने लगी। चालक संभाल पाता, इससे पहले ही बाइक फिसल गई और तीनों युवक उसके साथ नदी में जा गिरे।

घटना का वीडियो भी सामने आया

हादसे के दौरान वहां मौजूद एक ग्रामीण ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीनों युवक घटना से कुछ समय पहले भी पुल के आसपास दिखाई दिए थे। घटना की सूचना मिलते ही आंवला और बिशारतगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नदी में तलाशी अभियान शुरू कराया। बाइक को बरामद कर लिया गया है, लेकिन उस पर सवार तीनों युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है।

यूपी: बरेली में बाइक सवार तीन युवक नदी का पुल क्रॉस कर रहे थे, पुल पर पानी का बहाव तेज था, बाइक सवार तेज बहाव में बाइक कंट्रोल नहीं

कर पाए और बाइक समेत नदी में समा गए। SDRF और स्थानीय गोताखोर युवक़ों की तलाश में जुटे है, युवक़ों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। pic.twitter.com/zQpOcxLp9a — Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) September 8, 2026

डीएम-एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

हादसे की जानकारी मिलने के बाद डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य समेत प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी रात में मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बचाव अभियान की स्थिति देखी और रेस्क्यू टीमों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। एसएसपी के मुताबिक अभी तक युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। उनकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच होने का अनुमान है। पुलिस आसपास के गांवों में जानकारी जुटाने के साथ चौकीदारों और अन्य माध्यमों से उनकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

SDRF और PAC ने संभाला मोर्चा

तेज बहाव को देखते हुए राहत और बचाव कार्य में SDRF और PAC की फ्लड रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों से भी नदी के तेज बहाव वाले हिस्सों से दूर रहने की अपील की गई है।