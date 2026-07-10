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PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, चेन्नई में खेला जाएगा BBL के 16वें सीजन का पहला मैच

Chennai to host BBL 16 opning Match : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऐलान किया है कि बिग बैश लीग के 16वें सीज़न का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा।

By Abhimanyu 
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Chennai to host BBL 16 opning Match : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऐलान किया है कि बिग बैश लीग के 16वें सीज़न का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा।

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जानकारी के अनुसार, क्रिकेट के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया-भारत के रिश्तों को मज़बूत करने की बड़ी कोशिशों के तहत दोनों देशों की सरकारों ने इसे समर्थन दिया है। यह ऐतिहासिक मैच, जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर BBL का पहला मैच होगा, भारतीय समयानुसार दोपहर 2:40 बजे शुरू होगा। यह मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बाद शुरू होगा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के जनरल मैनेजर एलिस्टर डॉब्सन ने कहा कि इस टूर्नामेंट को भारत ले जाना लीग की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाता है। डॉब्सन ने कहा, “भारत में हमारे खेल का एक बहुत ही गहरा और असली जुड़ाव है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह मैच हमारी दोनों सरकारों की एक बहुत बड़ी पहल का हिस्सा है और यह दिखाता है कि क्रिकेट हमारे दोनों देशों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया और भारत, दोनों सरकारें इसे समझती हैं और इसका हिस्सा बनना चाहती हैं।”

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का मानना ​​है कि BBL का कोई एक मैच भी भारत में कराने से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मार्केट में फ़ैन एंगेजमेंट, व्यूअरशिप और इस टूर्नामेंट व इसकी टीमों के बारे में जागरूकता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी।

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दिलचस्प बात यह है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब लीग BBL क्लबों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की संभावना पर विचार कर रही है। अगर CA, छह राज्यों और खिलाड़ियों की यूनियन (ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन) किसी इन्वेस्टमेंट मॉडल पर सहमत हो जाते हैं, तो रेनेगेड्स और स्कॉर्चर्स उन पहली फ़्रैंचाइज़ी में शामिल हो सकती हैं जो इस मार्केट को आज़माएंगी।

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