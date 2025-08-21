यह सरकार आपकी चुनी नहीं बल्कि वोट चोरी से बनी है, आप जिएं, मरें, तड़पते रहें इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। अब उन्होंने बिहार के औरंगाबाद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लोगों से कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर मतदाताओं से सवाल भी पूछा है। उन्होंने लिखा, भारत के प्रिय मतदाताओं, मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं-जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जनसेवा हो सकता है? नहीं ना! उन्हें आपके वोट की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं।

आज की स्थिति आपके सामने है-रिकॉर्डतोड़ बेरोज़गारी के कारण युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के खजाने भरती रही! NEET, SSC, Paper leak जैसे घोटालों ने लाखों छात्रों के करियर तबाह कर दिए। सरकार ने मुंह ही फेर लिया! महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। मगर, सरकार टैक्स बढ़ाती गई!

राहुल गांधी ने आगे लिखा, रेल हादसों और सड़कों, पुलों जैसे बुनियादी ढांचों के टूटने में सैकड़ों निर्दोष लोगों की असमय मृत्यु हुई। मगर सरकार ने जवाबदेही तक नहीं तय की। पहलगाम से लेकर मणिपुर तक आतंक और हिंसा की घटनाएं हुईं-सैकड़ों लोग मरे। सरकार ने ज़िम्मेदारी तक नहीं ली! नोटबंदी, कोरोना और किसान आंदोलन में लाखों लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री ने सहायता तो दूर, संवेदना तक नहीं दिखाई!

साथ ही लिखा, क्यों? क्योंकि यह सरकार आपकी चुनी नहीं, वोट चोरी से बनी है। आप जिएं, मरें, तड़पते रहें इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें भरोसा है कि जनता वोट दे या न दे, वो चोरी से फिर सत्ता में आ ही जाएंगे। साफ-सुथरी वोटर लिस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। अपने मताधिकार को यूं जाने मत दीजिए-क्योंकि आपके सारे अधिकार इसी बुनियाद पर टिके हैं। अपनी सरकार चुनिए-जो सचमुच आपकी हो, आपकी ज़िम्मेदारी उठाए और आपके प्रति जवाबदेह हो। भारत माता और देश के संविधान की रक्षा अपने वोट से कीजिए।