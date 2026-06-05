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विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल हराने वाली मीनाक्षी गोयत का टूटा दिल, उलानबटार रैंकिंग सीरीज में पदक से चूकीं

Meenakshi Goyat : मंगोलिया में उलानबटार रैंकिंग सीरीज़ में मीनाक्षी गोयत को निराशा हाथ लगी। 53 किग्रा भार वर्ग के रेपेचेज मुकाबले में उन्हें मेजबान देश की पसंदीदा खिलाड़ी नमूनत्सेत्सेग ओचिर से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह पदक जीतने से चूक गईं। मीनाक्षी ने हाल ही में एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश फोगाट को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Meenakshi Goyat : मंगोलिया में उलानबटार रैंकिंग सीरीज़ में मीनाक्षी गोयत को निराशा हाथ लगी। 53 किग्रा भार वर्ग के रेपेचेज मुकाबले में उन्हें मेजबान देश की पसंदीदा खिलाड़ी नमूनत्सेत्सेग ओचिर से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह पदक जीतने से चूक गईं।

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मीनाक्षी ने हाल ही में एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश फोगाट को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं। मीनाक्षी गोयत ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एशियाई खेलों के चयन ट्रायल (Asian Games selection trials) के सेमीफाइनल में तीन बार की ओलंपियन विनेश फोगाट को 6-4 से हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया था। इस शानदार जीत ने उन्हें भारतीय महिला कुश्ती में एक उभरती हुई सितारा के रूप में स्थापित कर दिया।

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