नेपाल की अंतरिम सरकार की कुर्सी संभालने से पहले सुशीला कार्की ने पीएम मोदी की तारीफ, कही ये बातें

नई दिल्ली। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की (Former Chief Justice of Nepal Sushila Karki) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मेरी धारणा अच्छी है। मैं भारत के समर्थन की प्रशंसा करती हूं। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (Sushila Karki) अंतिरम सरकार (Interim Government) की प्रमुख बनने के लिए रजामंद हो गई हैं।

कार्की ने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। मुझ पर मोदी जी का बहुत अच्छा प्रभाव है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। नेपाल में हालिया मूवमेंट की अगुवाई कर रहे Gen-Z ग्रुप ने मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं भले ही छोटी अवधि के लिए, लेकिन सरकार की अगुवाई करूं। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन लोगों का सम्मान करने की होगी, जिन्होंने प्रदर्शनों में अपनी जान खोई है। कार्की ने कहा कि हमारा पहला काम प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए कुछ करने का होगा।

कार्की ने नेपाल का समर्थन को लेकर भारत की भूमिका की बात करते हुए कहा कि मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूं और उनसे प्यार करती हूं। मैं मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित हूं। भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है।

नेपाल के अस्थिर राजनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए कार्की ने कहा कि नेपाल में शुरू से ही समस्याएं रही हैं। अब स्थिति मुश्किल है। हम नेपाल के विकास के लिए काम करेंगे। हम देश की नई शुरुआत करेंगे।बता दें कि कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस (Female Chief Justice) रही हैं। उन्होंने 2016 में यह पद संभाला था,लेकिन उन पर सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाकर महाभियोग लाया गया था। लेकिन कार्की ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था, कोर्ट ने इसके बाद उन्हें राहत देने से फैसले को पलट दिया था।