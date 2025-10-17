सीजफायर खत्म होने से पहले शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान का खौफ, बोले- हमारे देश में नहीं है यूनिटी

नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान (Afghanistan and Pakistan) के बीच के 48 घंटे के सीजफायर की मियाद खत्म होने जा रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अगले कदम से सकपकाया हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif) देश में यूनिटी नहीं होने का रोना रो रहे हैं।

खैबर पख्तूनख्वा (KP) के नए मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी (Chief Minister Suhail Afridi) ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif) की उच्चस्तरीय बैठकों का बहिष्कार किया है। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के मुख्यमंत्री ने खुद को प्रधानमंत्री की बैठक से दूर कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के मुख्यमंत्री सचिवालय (Chief Minister’s Secretariat) से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि जरूरी प्रतिबद्धताओं की वजह से मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी (Chief Minister Sohail Afridi) 17 अक्तूबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif) की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।

इस चिट्ठी में पीएम शहबाज (PM Shahbaz) के सैन्य सचिव से अनुरोध किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार (Khyber Pakhtunkhwa Government) में पूर्व वित्त सलाहकार मुज्जमिल असलम (Former Finance Advisor Muzamil Aslam) को पीएम की बैठकों में प्रांत की ओर से प्रतिनिधित्व करने की मंजूरी दी जाए। सम्बंधित ख़बरें तालिबान से पिटाई, बिरादर का गुस्सा और सुलगता खैबर दर्रा।

क्या पाकिस्तान से टूट जाएगा ‘रेड जोन’?

सूत्रों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी, इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif) की अध्यक्षता वाली अंतर-प्रांतीय बैठक में शामिल नहीं हुए।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच घोषित 48 घंटे का अस्थाई सीजफायर छह बजे के आसपास खत्म होने वाला है। यह सीजफायर 15 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे शुरू हुआ था, जो चमन और स्पिन बोल्डक सीमा पर हुई घातक झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लागू किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (Tehrik-e-Taliban Pakistan) के कैंपों पर निशाना लगाया। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से यह दोनों मुल्कों के बीच इस तरह की सबसे भयावह झड़प थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ, जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे।