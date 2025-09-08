उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का सांसदों को भावुक संदेश, बोले-‘लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा हूं, यह देश की लड़ाई’

नई दिल्ली। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। इससे पहले विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी (Former Judge B Sudarshan Reddy) ने सांसदों को एक भावुक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीदवारी उनकी निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को बचाने की सामूहिक कोशिश है। सांसदों को दिए संदेश में रेड्डी ने कहा कि जैसे-जैसे देश में लोकतांत्रिक स्पेस सिमट रहा है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र टकराव नहीं, सहयोग पर चलता है। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत सुनने, समझाने और सहमति बनाने में है।

राज्यसभा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह सदन ऐसा मंच होना चाहिए जहां राष्ट्रीय हित, दलगत राजनीति से ऊपर हो। रेड्डी ने सांसदों से अपील की कि वे इस चुनाव को सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया न समझें, बल्कि इसे लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा के रूप में देखें।

संवैधानिक मूल्यों के आधार पर करें मतदान

रेड्डी ने आगे कहा कि मैं आपसे अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, बल्कि उन मूल्यों के लिए मांग रहा हूं जो हमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस चुनाव में किसी पार्टी का व्हिप नहीं होता, इसलिए सांसदों को अपने वोट देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर देना चाहिए।

रेड्डी ने आगे कहा कि अगर आप मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुनते हैं, तो आप राज्यसभा को लोकतंत्र के एक सच्चे मंदिर के रूप में मजबूत करेंगे। यह सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने का चुनाव है। उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे इस मौके को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के एक मौके के रूप में देखें।

उपराष्ट्रपति चुनाव का कहां और कब होगा मतदान?

उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice-Presidential Election) के रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के सचिव पीसी मोदी ने बताया कि मतदान नौ सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे बंद होगा। मतदान संसद भवन के कमरे नंबर F-101, वसुधा में होगा। वोटों की गिनती उसी दिन शाम छह बजे शुरू होगी और तुरंत परिणाम घोषित किया जाएगा।

गौरतलब है कि मतदान के लिए दोनों सदनों के सांसदों को मिलाकर कुल 788 सदस्य (अभी 781 सक्रिय सदस्य) हिस्सा लेंगे, जिसमें 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 12 राज्यसभा के नामित सदस्य और 543 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।