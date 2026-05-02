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Bengal 15 Booths Re-Voting : कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल के 15 बूथों पर फिर से डाले जा रहे हैं वोट, EVM में छेड़छाड़ और गड़बड़ी के लगे थे आरोप

Bengal 15 Booths Re-Voting : पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच, बंगाल में शनिवार को 15 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान ईवीएम में खराबी और छेड़छाड़ के आरोप लगे थे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bengal 15 Booths Re-Voting : पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच, बंगाल में शनिवार को 15 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान ईवीएम में खराबी और छेड़छाड़ के आरोप लगे थे।

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पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, शनिवार 2 मई 2026 को मग्राहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर क्षेत्र के 4 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। यह फैसला रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। बता दें कि आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर री-पोल कराने का अनुरोध किया गया था।

इन बूथों पर हो रही है दोबारा वोटिंग 

डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र

बूथ नंबर- 117

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बूथ नंबर- 179

बूथ नंबर- 194

बूथ नंबर- 243

मग्राहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र

बूथ नंबर- 46

पढ़ें :- West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर फिर होगी वोटिंग, 2 मई को डाले जाएंगे वोट

बूथ नंबर- 126

बूथ नंबर- 127

बूथ नंबर- 128

बूथ नंबर- 142

बूथ नंबर- 214

बूथ नंबर- 215

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बूथ नंबर- 216

बूथ नंबर- 230

बूथ नंबर- 231

बूथ नंबर- 232

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