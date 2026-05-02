Aaj Ka Rashifal 02 May: इन राशि के लोगों मिलेगा भाग्य का साथ, तुला राशि के लोगों के रिश्तों में होगा सुधार

Aaj Ka Rashifal 02 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा।

मेष – आज काम में सफलता मिलेगी, लेकिन सहयोगियों से सावधान रहें। धन लाभ के योग हैं। जल्दबाजी से बचें।

वृषभ – आज धैर्य से काम लें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन – आज सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा। मित्रों से लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क – आज आपका भाग्य मजबूत रहेगा। कोर्ट-कचहरी या सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है।

सिंह – आज कामकाज में प्रगति होगी। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या – आज करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। नौकरी या व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं।

तुला – आज रिश्तों में सुधार होगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। आज आर्थिक लाभ मिलेगा।

वृश्चिक – आज आर्थिक लाभ और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। निवेश के लिए अच्छा समय।

धनु – आज थोड़ा संयम रखें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। आज व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

मकर – आज करियर में स्थिरता रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजनाओं से लाभ होगा। नेटवर्किंग से सफलता मिल सकती है।

मीन – आज पुराने रुके काम पूरे होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।