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Aaj Ka Rashifal 02 May: इन राशि के लोगों मिलेगा भाग्य का साथ, तुला राशि के लोगों के रिश्तों में होगा सुधार

आज का राशिफल 02 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 02 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा।

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मेष – आज काम में सफलता मिलेगी, लेकिन सहयोगियों से सावधान रहें। धन लाभ के योग हैं। जल्दबाजी से बचें।

वृषभ – आज धैर्य से काम लें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन – आज सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा। मित्रों से लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क – आज आपका भाग्य मजबूत रहेगा। कोर्ट-कचहरी या सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है।

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सिंह – आज कामकाज में प्रगति होगी। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या – आज करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। नौकरी या व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं।

तुला – आज रिश्तों में सुधार होगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। आज आर्थिक लाभ मिलेगा।

वृश्चिक – आज आर्थिक लाभ और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। निवेश के लिए अच्छा समय।

धनु – आज थोड़ा संयम रखें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। आज व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

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मकर – आज करियर में स्थिरता रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजनाओं से लाभ होगा। नेटवर्किंग से सफलता मिल सकती है।

मीन – आज पुराने रुके काम पूरे होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

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