Best Places to Visit in March: मार्च में करें इन जगहों की सैर , रंग-बिरंगे पक्षियों को भी देख सकते है

Best Places to Visit in March : घूमने फिरने के लिहाज से मार्च का महीना सबसे आनंददायक होता है। इस माह में प्रकृति की सुन्दरता अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। मौसम भी सुहाना होता है। मार्च के महीने में पेड़ , नदियां , झील, और पर्वत सभी की खूबसूरती बढ़ जाती है। खास बात ये है कि इस मौसम में सैर करने के लिए ऊनी कपड़ों का झंझट नहीं रहता है। और पसीना निकलने वाली गर्मी भी नहीं रहती है। देश के कुछ पर्यटन स्थल इस महीने में घूमने लायक होते है। आइये जानते है उनके बारे में ।

1. रणथंभौर, राजस्थान

सवाई माधोपुर का रणथंभौर देश के सबसे अच्छे टाइगर सेंचुरी में से एक है। मार्च के दौरान, बाघों को देखने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि यह इतना गर्म हो जाता है कि वे पानी की तलाश में जंगल से बाहर आ सकते हैं। रणथंभौर में यात्री विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे पक्षियों को भी देख सकते हैं।

2. ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश मार्च में घूमने के लिए अच्छी जगह है क्योंकि दुनिया भर से पर्यटक अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग लेने के लिए इस जगह पर आते हैं। रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए यह जगह काफी पसंद आता है। यह शहर भारत के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग स्पॉट, रिवर राफ्टिंग, जिप लाइनिंग के लिए फेमस है। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो वहां के घाटों पर गंगा आरती देखना न भूलें।