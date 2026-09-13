सावधान! ट्रेन में अजनबियों पर भरोसा पड़ा भारी, प्रयागराज स्टेशन से नौ वर्षीय बच्ची गायब, GRP ने सतना से किया बरामद

प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगवा की गई नौ वर्षीय बच्ची को मध्य प्रदेश के सतना से राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक संयुक्त अभियान में सुरक्षित बरामद कर लिया है। अपहरण करने वाले व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन यात्रा के दौरान बच्ची के परिवार से दोस्ती कर उनका भरोसा जीता था।

सफर में दोस्ती और अपहरण

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना मीरजापुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। आरोपी ने वहां टिकट खरीद रहे एक परिवार से संपर्क किया और एक मददगार साथ चलने वाले यात्री के रूप में खुद को पेश किया। उसने परिवार का सामान उठाने में मदद की और ट्रेन में उनके साथ ही सफर किया। जब तक ट्रेन प्रयागराज पहुंची, वह परिवार का पूरा विश्वास जीत चुका था। इसके बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंचने पर, संदिग्ध ने अचानक किसी बात का भ्रम फैलाया, जिससे घबराकर पूरा परिवार ट्रेन से नीचे उतर गया। इसके बाद आरोपी ने भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर मौके का फायदा उठाते हुए, आरोपी ने बच्ची को कुछ खिलाने का बहाना बनाया और उसे लेकर गायब हो गया।

सीसीटीवी से सुराग और सकुशल बरामदगी

परिजनों ने बच्ची के गायब होने का अहसास होते ही तुरंत रेलवे पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन के सुरक्षा फुटेज खंगालने के लिए विशेष टीमें बनाईं। इसके बाद जांच में पहला सुराग मिला। स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध आरोपी बच्ची को एक ई-रिक्शा में ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसका पता चलते ही तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से साइबर विशेषज्ञों ने आरोपी के भागने के रास्ते को मैप किया, जो सीधे मध्य प्रदेश की सीमा में जा रहा था। फिर उसके बाद सतना में एक समन्वित छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। फिलहाल, जीआरपी ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी मीरजापुर का निवासी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।