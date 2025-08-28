  1. हिन्दी समाचार
  3. Video Viral : सऊदी अरब में भी भोजपुरी गाने की दीवानगी, लड़कों ने रोड पर जमकर किया डांस, VIDEO वायरल

भोजपुरी गाने की दिवानगी अब सिर्फ अपने देश तक ही सीमित  नहीं  है बल्कि विदेशों में भी लोग इसे पसंद करते हैं। भोजपुरी की लोक प्रियता  दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब  हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई लोग भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं, वो भी सऊदी अरब के रोड पर! सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सऊदी अरब में भोजपुरी गाने की धूम

इस वीडियो   को इंस्टाग्राम पर  पोस्ट किया गया है, जिसमें सऊदी अरब की रोड पर कई लोग भोजपुरी गाने पर नाच रहे हैं. वीडियो में कुछ अरस के निवासी तो कुछ इंडियन लोग भी नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में लोग भोजपुरी सिंगर नीलकमल सिंह के गाने ‘कमर करे लच, लच, लच’ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं. यूट्यूब पर इस गाने खूब प्यार मिला है. यह गाना 2 साल पहले रिलीज हुआ था. इंस्टाग्राम पर लोगों ने इसपर जमकर रील्स भी बनाई थी.

सड़क पर जमकर नाच रहे लोग

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ लोग भोजपुरी गाने ‘कमर करे लच, लच, लच’ पर डांस कर रहे हैं. वीडियो के नीचे लिखा है- पटना से रियाद तक का सफर. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वीडियो सऊदी अरब का है. लेकिन इससे यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो सऊदी अरब का ही है.

 

