Watch Video : ‘Thank You For Coming ‘ का ट्रेलर रिलीज, फैंस हुए बोल्ड, 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Thank You For Coming Trailer Release : थैंक यू फॉर कमिंग (Thank You For Coming) का ट्रेलर बुधवार को जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में दोस्तो के बीच मस्ती भरे पल दिखाए गए हैं, साथ ही सेक्स पर भी खुलकर बातें हो रही हैं। भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल स्टारर थैंक यू फॉर कमिंग (Thank You For Coming) को करण बुलानी निर्देशित किया है।