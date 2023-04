कांग्रेस को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे ने थामा भाजपा का झंडा, अनिल एंटनी नेBBC विवाद पर छोड़ी थी पार्टी

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी (Congress veteran & former defence minister AK Antony) के बेटे अनिल एंटनी (Anil Antony) भाजपा (BJP) में शामिल हो गए हैं। अनिल एंटनी (Anil Antony) ने BBC विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया था और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी।

Shri @anilkantony joins BJP in presence of Shri @PiyushGoyal at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/yQXskBy8JM

— BJP (@BJP4India) April 6, 2023