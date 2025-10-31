  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. बिहार विधानसभा चुनाव: दुलारचंद की हत्या का जिम्मेदार प्रशासन- प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा चुनाव: दुलारचंद की हत्या का जिम्मेदार प्रशासन- प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या की निंदा की और इस घटना के लिए प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्पष्ट विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं उस जंगल राज के बने रहने को दर्शाती हैं जिसके बारे में बिहार के लोग लंबे समय से बात करते रहे हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor, founder of Jan Suraj) ने शुक्रवार को मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या की निंदा की और इस घटना के लिए प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्पष्ट विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं उस जंगल राज के बने रहने को दर्शाती हैं जिसके बारे में बिहार के लोग लंबे समय से बात करते रहे हैं। किशोर ने आगे स्पष्ट किया कि यादव आधिकारिक तौर पर जन सुराज के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वह मोकामा से जन सुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष का समर्थन कर रहे थे।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज, घोषणापत्र नही सॉरी पत्र लाना चाहिए

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह आधिकारिक तौर पर जन सुराज के सदस्य नहीं हैं। वह जन सुराज के आधिकारिक उम्मीदवार पीयूष जी का समर्थन कर रहे थे। यह उस जंगल-राज को दर्शाता है जिसकी लोग हमेशा से बात करते रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी की हत्या प्रशासन और कानून-व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारी है और यह उनकी विफलता है। उन्होंने लोगों से बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को चुनने की अपील की और कहा कि जन सुराज ने उन्हें विकल्प दिए हैं। जन सुराज के संस्थापक ने ज़ोर देकर कहा कि बाहुबली किसी भी जाति, समुदाय, गांव या विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जो गलत है वह गलत है। मैंने पहले भी कहा है कि बाहुबली, बाहुबलियों से लड़ने से नहीं डरते। वे अच्छे लोगों से लड़ने से डरते हैं। इसलिए, जन ​​सुराज ने जनता को यह विकल्प दिया है। सिर्फ़ मोकामा में ही नहीं, बल्कि बिहार के कई अन्य इलाकों में भी। अब बिहार की जनता पर निर्भर है कि वह साफ़-सुथरे लोगों को चुने या उन्हीं पुराने भ्रष्ट, बाहुबलियों को। पुलिस ने बताया कि बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के बाद गुरुवार को दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक दुलारचंद यादव घटना के समय काफिले में थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी में, किसान कैसे समझेंगे?

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी...

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले-SIR में जाति से जुड़ा कॉलम भी जोड़े चुनाव आयोग

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले-SIR में जाति से जुड़ा कॉलम भी जोड़े...

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज, घोषणापत्र नही सॉरी पत्र लाना चाहिए

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज, घोषणापत्र नही...

Delhi Gang War : हाशिम बाबा गैंग के मिस्बाह को 15 से ज्यादा गोलियां मारकर की सरेआम हत्या, सीलमपुर में खूनखराबा

Delhi Gang War : हाशिम बाबा गैंग के मिस्बाह को 15 से...

तेजप्रताप यादव ने RJD उम्मीदवार खेसारी लाल पर कसा तंज, पूछा-'कौन सा जॉब देंगे,नाचने वाला?'

तेजप्रताप यादव ने RJD उम्मीदवार खेसारी लाल पर कसा तंज, पूछा-'कौन सा...

बिहार विधानसभा चुनाव: दुलारचंद की हत्या का जिम्मेदार प्रशासन- प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा चुनाव: दुलारचंद की हत्या का जिम्मेदार प्रशासन- प्रशांत किशोर