प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग, मीडिया ने किया सवाल तो दिया ये बड़ा बयान

नई दिल्ली। चुनाव रणनीतिकार व जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पीके ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) वाड्रा के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई अटकलें लगने लगी हैं। बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें दोनों ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की।

वहीं, जब संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि,ये भी कोई खबर है? आप (मीडिया) ये क्यों नहीं पूछते कि सरकार खुद सदन की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं?

वहीं, कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मंच पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला कि जनता में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं ये भी नहीं पता। फिर, इसे सदन में क्यों उठाया जा रहा है? वे (सत्ता पक्ष) नहीं चाहते कि सदन चले। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन वे वह भी नहीं कर रहे।

हालांकि दोनों पक्षों ने प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) और पीके (PK)की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताकर इसके राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह मुलाकात काफी दिलचस्प है।