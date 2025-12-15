  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग, मीडिया ने किया सवाल तो दिया ये बड़ा बयान

प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग, मीडिया ने किया सवाल तो दिया ये बड़ा बयान

चुनाव रणनीतिकार व जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पीके ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) वाड्रा के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई अटकलें लगने लगी हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। चुनाव रणनीतिकार व जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पीके ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) वाड्रा के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई अटकलें लगने लगी हैं। बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें दोनों ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की।

पढ़ें :- Vote Chor Gaddi Chhod Rally :  प्रियंका गांधी , बोलीं- जनता चुनाव आयुक्तों के नाम याद रखेगी, जो देश के साथ कर रहे हैं गद्दारी

वहीं, जब संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि,ये भी कोई खबर है? आप (मीडिया) ये क्यों नहीं पूछते कि सरकार खुद सदन की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं?

वहीं, कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मंच पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला कि जनता में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं ये भी नहीं पता। फिर, इसे सदन में क्यों उठाया जा रहा है? वे (सत्ता पक्ष) नहीं चाहते कि सदन चले। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन वे वह भी नहीं कर रहे।

हालांकि दोनों पक्षों ने प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) और पीके (PK)की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताकर इसके राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह मुलाकात काफी दिलचस्प है।

पढ़ें :- राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने उठाया सवाल, तो प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, बोलीं- मोदी जी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं...
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम से ग्रामीण भारत को नई दिशा

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम से ग्रामीण भारत को...

प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग, मीडिया ने किया सवाल तो दिया ये बड़ा बयान

प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग,...

नौतनवा में बेखौफ चोरों का आतंक, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष की बाइक चोरी

नौतनवा में बेखौफ चोरों का आतंक, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष की बाइक...

UP News : मेडिकल कॉलेज में तेज धमाके के साथ फटी ऑटोक्लेव मशीन, ऑपरेशन थिएटर हुआ धुआं-धुआं, जांच टीम गठित

UP News : मेडिकल कॉलेज में तेज धमाके के साथ फटी ऑटोक्लेव...

सीएमएस स्कूल एक भी दिन लेट होने पर वसूलता है 400 रुपये विलंब शुल्क, अभिभावक बेहाल, नहीं हो रही कोई सुनवाई

सीएमएस स्कूल एक भी दिन लेट होने पर वसूलता है 400 रुपये...

आदर्श जूनियर हाई स्कूल नौतनवा के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण,चिड़ियाघर से रेल म्यूजियम तक मिला ज्ञान और रोमांच

आदर्श जूनियर हाई स्कूल नौतनवा के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण,चिड़ियाघर से रेल...