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Keralam Swearing-in Live : केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन समेत 21 मंत्री ने ली मंत्री पद की शपथ, 60 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Keralam Swearing-in Live : आखिरकार वीडी सतीशन ने सोमवार को केरलम के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह शपथ दिलाई। इस समारोह में कुल 20 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। 

By Abhimanyu 
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Keralam Swearing-in Live : आखिरकार वीडी सतीशन ने सोमवार को केरलम के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह शपथ दिलाई। इस समारोह में कुल 20 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है।

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दरअसल, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने हाल ही में हुए केरल विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, जिसमें उसने 140 में से 102 सीटें जीती थीं। केरलम में सोमवार को 60 साल बाद पहली बार पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली है। यूडीएफ कैबिनेट में कांग्रेस के 11, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के पांच और यूडीएफ के अन्य गठबंधन सहयोगियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है।

इस भव्य समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे।

यूडीएफ सरकार की पूरी कैबिनेट

1- सीएम वीडी सतीशन

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2- पी.के. कुन्हालीकुट्टी

3- रमेश चेन्नितला

4- केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ

5- के. मुरलीधरन

6- मॉन्स जोसेफ़

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7- शिबू बेबी जॉन

8- सीपी जॉन

9- एपी अनिल कुमार

10- एन. शमसुद्दीन

11- पीसी विष्णुनाध

12- रोजी एम जॉन

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13- बिंदु कृष्णा

14- एम. लिजू

15- पी. के. बशीर

16- वी.ई. अब्दुल गफूर

17- के.ए. तुलसी

18- टी. सिद्दीकी, विधायक

19- ओ.जे. जनीश

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20- के.एम. शाजी

21- अनूप जैकब

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