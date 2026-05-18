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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग समेत 12 प्रस्तावों को दी हरी झंडी

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल (Yogi Adityanath Cabinet) के विस्तार और नये आठ मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद बाद आयोजित यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) में सोमवार को 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सीएम योगी (CM Yogi) के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को हरी झंडी दे दी गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल (Yogi Adityanath Cabinet) के विस्तार और नये आठ मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद बाद आयोजित यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) में सोमवार को 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सीएम योगी (CM Yogi) के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को हरी झंडी दे दी गई।

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यूपी कैबिनेट (UP Cabinet)  बैठक में बड़ा प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission)  के गठन का था, जिसको भी मंजूरी प्रदान की गई। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) बनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने और लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन के एमओयू को मंजूरी दी है।

योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Elections) में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्‍या दूर कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Three-Tier Panchayat Elections) ओबीसी आयोग (OBC Commission) सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग (OBC Commission)  की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी, उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा।

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