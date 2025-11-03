UP SIR : यूपी पंचायत चुनाव से पहले EC का बड़ा एक्शन, वोटर लिस्ट से हट सकते हैं 50 लाख फर्जी नाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया जा रहा है। इसी बीच चर्चा है कि वोटर लिस्ट से करीब 50 लाख नाम हटाए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (Three-Tier Panchayat Elections) होने हैं, इसलिए वोटर लिस्ट की चर्चा शुरू हुई है। वहीं कुछ जिलों में फर्जी मतदाता (Fake Voters) होने का खुलासा हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने निर्देश दिया है कि राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) फर्जी नामों को हटाकर वोटर लिस्ट को अपडेट करें।

इन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी मतदाता

राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) के अनुसार पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर और हापुड़ में फर्जी मतदाता मिले हैं। एक शख्स का नाम 2-3 जगह वोटर लिस्ट में मिला है। वहीं एक लिस्ट में एक ही शख्स का नाम 2-3 बार मिला है। पीलीभीत जिले के पूरनपुर ब्लॉक में करीब 97 हजार वोटर्स के नाम एक वोटर लिस्ट में अलग-अलग वार्ड में दर्ज है। 826 विकास खंडों में 108 ब्लॉकों में 40 हजार से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। वाराणसी के आराजीलाइन ब्लॉक में 77947, गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक में 71170, वाराणसी के ही पिंडरा ब्लॉक में 70940 और जौनपुर के शाहगंज सोंधी ब्लॉक में 62890 फर्जी मतदाता हैं।

घर-घर जाकर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू

सूत्रों के अनुसार, चर्चा है कि पूरी वोटर लिस्ट (Voter List) से करीब 50 लाख नाम हट सकते हैं, इसके लिए BLO को घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। वोटर लिस्ट अपडेशन की प्रक्रिया उसी तरह चल सकती है, जैसे बिहार में चली थी। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने सभी जिलाधिकारियों को मतदाता सूची वेरिफाई कराने के लिए टीम बनाने के निर्देश दे दिए हैं। अब जिलाधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर टीम बनाएंगे और उन्हें घर-घर जाकर वोटर लिस्ट वेरिफाई करने का निर्देश देंगे।

जानें यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव?

बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Three-Tier Panchayat Elections) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर होने हैं, जो हर 5 साल में होंते हैं। प्रदेश में करीब 58000 पंचायतें, 8000 पंचायत वार्ड और 800 से जिला पंचायत वार्ड हैं, जिनमें 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन पंचायत चुनाव के लिए जनवरी 2026 में अधिसूचना जारी हो सकती है और फरवरी-मार्च 2026 में कई फेज में चुनाव हो सकते हैं। पिछले चुनाव साल 2021 में 4 चरणों में हुए थे और 15-19 और 26-29 अप्रैल को मतदान हुआ था। 2 मई को परिणाम आया था।