बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज, घोषणापत्र नही सॉरी पत्र लाना चाहिए

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषणापत्र पर निशाना साधते हुए मांग की कि एनडीए को जनता से माफी मांगनी चाहिए। एनडीए को अपने संकल्प पत्र के बजाय सॉरी पत्र जारी करना चाहिए। पिछले चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं और नए वादे किए गए हैं।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, leader of the Rashtriya Janata Dal and the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषणापत्र पर निशाना साधते हुए मांग की कि एनडीए को जनता से माफी मांगनी चाहिए। एनडीए को अपने संकल्प पत्र के बजाय सॉरी पत्र जारी करना चाहिए। पिछले चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं और नए वादे किए गए हैं। राजद नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाया और कहा कि सीएम को शायद यह भी पता नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से छह दिन पहले जारी एनडीए के संकल्प पत्र में क्या लिखा है।

बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो देखा है उसके आधार पर एनडीए को एक सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के चौदह करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बीस साल शासन करने के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक है। राज्य में कारखानों और निवेश की कमी की निंदा करते हुए राजद नेता ने कहा कि न कोई कारखाना है न कोई निवेश। सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है, इसलिए उन्हें माफी पत्र लाना चाहिए था। अगर आप उनके बीस साल के झूठे मजाक को देखें, जो वादे उन्होंने बीस साल तक किए थे। बीस साल से वे जो भी घोषणापत्र लेकर आए हैं, उस घोषणापत्र में यह भी बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ। राज्य में और अस्पताल बनाने के वादे की आलोचना करते हुए, यादव ने आरोप लगाया कि बुनियादी ढांचा तो बन सकता है, लेकिन अस्पतालों में खुद डॉक्टर और नर्स भी नहीं हो सकते हैं।

