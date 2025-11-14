Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194 सीटों पर आगे, महागठबंधन को बड़ा झटका

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 41 सीटों पर आगे हैं। शुरूआती रूझानों में साफ हो गया है कि, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

By शिव मौर्या 
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 41 सीटों पर आगे हैं। शुरूआती रूझानों में साफ हो गया है कि, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दोपहर साढ़े 12 बजे तक के रुझानों में भाजपा 86, जदयू 78, राजद 31, लोजपा रामविलास 21, सीपीआईएमएल 6 और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही हैं। वहीं,बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक पटना स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर जश्न मना रहे हैं। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने कहा, ‘हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को विजयी बनाया है। हम यहीं होली, दिवाली मनाएंगे।’

खेसारी लाल यादव चल रहे पीछे
राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। शुरूआत में उन्होंने बढ़त बनाई थी, जिसके बाद से वो पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही, तेज प्रताप भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं।

 

