Bihar Election Result : VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने NDA को दी बधाई , बोले-‘हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं’

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के वोटों की गिनती अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। अब तक के रुझान में यहां एनडीए बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। इसी बीच VIP प्रमुख मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि फिलहाल हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं, NDA को मैं बधाई देता हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह जीतेंगे। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों का वोट NDA के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी जीत हो रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि मैं जनादेश का सम्मान करते हुए इसे (हार) स्वीकार करता हूं। आने वाले समय में हम और मंथन करेंगे कि विफल होने का क्या कारण है?

एनडीए की प्रचंड जीत पर वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि सभी जातियों और धर्मों की महिलाओं ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया क्योंकि यह उनका आखिरी चुनाव था और क्योंकि लोगों तक यह संदेश पहुंचा कि उन्हें 1 लाख 90 हज़ार रुपये और मिलेंगे। इस धरती पर पैसे का हमेशा बोलबाला रहा है। पहले गरीब लोग अपना वोट बेचते थे। रात के अंधेरे में धनी और ताकतवर लोग पैसे बांटकर जनादेश चुराते थे। हमने लोगों को जागरूक किया है। अब वे रात में अपना वोट नहीं बेचते। लेकिन अब वह पुराना ढर्रा बदल गया है। मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि दिनदहाड़े कानूनी तौर पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं। लोगों ने 10,000 रुपये और 1 लाख 90 हज़ार रुपये के लिए बेरोजगारी जैसी हज़ारों समस्याओं को नज़रअंदाज़ करके वोट दिया है, लेकिन मैं जनता और जनता के इस फैसले को सलाम करता हूं। महिलाओं ने क्या किया है? मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।