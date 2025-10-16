Bihar Elections 2025: BJP ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, PM मोदी, CM योगी समेत ये नाम हैं शामिल

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नाम शामिल हैं। इसके साथ ही, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह समेत अन्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है।