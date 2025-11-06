Bihar Elections 2025: विजय सिन्हा के काफिले को घेरा, फेंकी गईं चप्पलें, भड़के डिप्टी सीएम बोले-इनकी छाती पर चलेगा बुलडोजर

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले को घेरने, पत्थर और चप्पलें फेंकी गईं। इसके साथ ही मुर्दाबाद के नारे में भी लगाए गए। इसका आरोप राजद समर्थकों पर लगा है। कहा जा रहा है कि मौके पर मौजूद समर्थकों ने ‘विजय कुमार सिन्हा मुर्दाबाद’ के नारे लगाए और पत्थर और चप्पलें फेंककर विरोध जताया।

बताया जा रहा है कि, घटना के समय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा प्रचार के लिए इलाके से गुजर रहे थे। आरोप है कि, इस दौरान राजद समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। साथ ही, चप्पल फेंकी और “मुर्दाबाद” के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्हें खोरियारी गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भीड़ को वहां से हटाया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है और मामले की जांच की जा रही है।

वहीं, इस घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया है कि भीड़ में राजद के गुंडे हैं। गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया है। खोरियारी गांव के 404 और 405 बूथ नंबर हैं। सिन्हा ने आगे यह भी कहा कि उनको पता है कि एनडीए सत्ता में आ रही है इसलिए उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा।