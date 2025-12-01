संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; सरकार पेश करेगी 14 विधेयक, विपक्ष SIR पर मोर्चाबंदी के लिए तैयार

Winter session of Parliament: आज (1 दिसंबर 2025) से संसद का शीतकालीन सत्र से शुरू होने जा रहा है। जिसमें केंद्र सरकार करीब 14 अहम विधेयक पेश करना उतरेगी, लेकिन यह सत्र हंगामे भरा हो सकता है। इसके संकेत रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद ही मिल गए थे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि कुछ नेता SIR के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा सुधार, कॉरपोरेट और शेयर बाजार से जुड़े करीब 10 अहम विधेयक पेश कर सकती है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया है कि विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी। हालांकि, विपक्ष के रुख को देखकर लगता है कि सत्र हंगामेंदार हो सकता है। जिसमें SIR, बिहार चुनाव में कथित वोट चोरी और दिल्ली ब्लास्ट जैसे मुद्दों को उठाया जा सकता है।

SIR मुद्दे पर कांग्रेस MP डीके ने कहा, “हमने ऑल-पार्टी मीटिंग में कई मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार ने कोई सही जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में SSR प्रोसेस चल रहा है, जिसमें BLO और सरकारी कर्मचारियों के बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और यहां तक ​​कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के दबाव के कारण सुसाइड करने की खबरें हैं। इस अजीब स्थिति पर हाउस में चर्चा होनी चाहिए।”

कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने SIR मुद्दे पर कहा, “हम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए INDIA के अलायंस पार्टनर्स से सलाह लेंगे। SIRs और वोट मैनिपुलेशन के ज़रिए भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर हमला हो रहा है। पार्लियामेंट सेशन कम किए जा रहे हैं, गुजरात मॉडल की नकल की जा रही है, जिससे विपक्ष सरकार को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा पा रहा है।”

बता दें कि 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान केंद्र सरकार 14 बिल पास करने का प्रयास करेगी।