  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बटवारा लगभग तय, तेजस्वी यादव ने कहा- जल्द करेंगे घोषणा

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बटवारा लगभग तय, तेजस्वी यादव ने कहा- जल्द करेंगे घोषणा

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को संकेत दिया कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम रूप लेने के करीब है और जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है। इस समय तेजस्वी अपनी चल रही बिहार अधिकार यात्रा के लिए वैशाली में हैं, उन्होने चुनाव आयोग और भाजपा पर भी हमला बोला है। तेजस्वी ने पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनावी बेईमानी का आरोप लगाया है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव (Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav) ने शनिवार को संकेत दिया कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम रूप लेने के करीब है और जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है। इस समय तेजस्वी अपनी चल रही बिहार अधिकार यात्रा (Bihar Adhikar Yatra) के लिए वैशाली में हैं, उन्होने चुनाव आयोग और भाजपा पर भी हमला बोला है। तेजस्वी ने पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनावी बेईमानी (dishonesty) का आरोप लगाया है। आगामी चुनावों में किसी भी बेईमानी को रोकने की कसम खाई। उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि यह बहुत जल्द होगा। हमें यहां कोई भ्रम नहीं है। सब कुछ लगभग अंतिम रूप दे दिया जाएगा। घोषणा जल्द ही की जाएगी

पढ़ें :- भागलपुर पावर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को 1 रुपये में जमीन देने से बिहार सरकार को हर साल होगा 5000 करोड़ का नुकसान : प्रशांत भूषण

अपने चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि सब जानते हैं कि पिछली बार न सिर्फ़ वोट चोरी हुई थी, बल्कि हमारी कुछ सीटें भी छीन ली गई थीं। पिछली बार तो सरकार बन ही रही थी। लेकिन इस बार हम बेईमानी नहीं होने देंगे और इस बार हम सरकार बनाएंगे। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री (former deputy chief minister) ने पर्याप्त सबूत बताते हुए चुनाव आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि चुनाव आयोग कैसे भाजपा की मदद करता है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी फुटेज ज़ब्त की गई थी और तब से चुनाव आयोग ने सीसीटीवी बंद कर दिए हैं। वह कहते हैं कि माताओं और बहनों की निजता दांव पर है। ये क्या बकवास है, ये कैसी दलीलें दे रहे हैं। सबको पता है कि चुनाव आयोग भाजपा के एक सेल के रूप में काम कर रहा है। एक दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रैलियों के दृश्य साझा करते हुए राजद नेता ने कहा कि वह यहां विकास, सुधार, समृद्धि और उद्योग की राजनीति के लिए आए हैं। मैं नई राजनीति करने आया हूँ। जहां जाति और धर्म की बात न हो, बल्कि हर क्षेत्र में विकास, सुधार, समृद्धि और उद्योग की बात हो।  बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने पर चर्चा हो रही है, जहां सकारात्मकता, रचनात्मकता, प्रगतिशीलता और गुणात्मक परिवर्तन राजनीति का आधार बनते हैं,

तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों (bihar assembly elections) से पहले राज्यव्यापी अभियान शुरू करने वाले राजद नेता ने खगड़िया जिले में अपनी हालिया रैलियों सहित वीडियो पोस्ट किए है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में वर्तमान राजनीतिक लड़ाई युवाओं और किसानों के भविष्य के लिए संघर्ष है। उन्होंने लिखा कि यह किसान के पसीने, मजदूर की कड़ी मेहनत और बेरोजगार युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। यह करो या मरो की लड़ाई है और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं बिहार को जीत नहीं दिलाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं से कटे हुए हैं और सेवानिवृत्त अधिकारियों और “थके हुए नेताओं” से घिरे हुए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बटवारा लगभग तय, तेजस्वी यादव ने कहा- जल्द करेंगे घोषणा

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बटवारा लगभग तय, तेजस्वी यादव ने कहा-...

सीएम योगी ने 'नशामुक्त भारत' के लिए 'नमो युवा रन' का किया शुभारंभ, बोले- भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है लक्ष्य...

सीएम योगी ने 'नशामुक्त भारत' के लिए 'नमो युवा रन' का किया...

वायरल वीडियो: लखनऊ के पलासियो मॉल में मारपीट के बाद चली गोलियां, गार्ड और सुपरवाइजर को लगी गोली- महिला डाक्टर सहित चार गिरफ्तार

वायरल वीडियो: लखनऊ के पलासियो मॉल में मारपीट के बाद चली गोलियां,...

Lucknow Update : थार का कहर... ई रिक्‍शा में मारी टक्‍कर, सड़क पर तड़पते रहे घायल, दो की मौत

Lucknow Update : थार का कहर... ई रिक्‍शा में मारी टक्‍कर, सड़क...

मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर, जहां होती है हर मनोकामना पूरी, रोजना दी जाती है सैकड़ों बकरों की बली

मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर, जहां होती है हर मनोकामना पूरी, रोजना...

सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का बयान दोहराया, कहा- महाराष्ट्र में महायुति के 90 प्रतिशत विधायक वोट चोरी से जीते

सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का बयान दोहराया, कहा- महाराष्ट्र में...