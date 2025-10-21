Bihar Politics : प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज के एक और उम्मीदवार का नामांकन रद

बिहार के बेतिया जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, लौरिया, बेतिया, नौतन, चपटिया, नरकटियागंज एवं सिकटा में मंगलवार को संबंधित प्रेक्षकों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच की गई।
बेतिया। बिहार के बेतिया जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, लौरिया, बेतिया, नौतन, चपटिया, नरकटियागंज एवं सिकटा में मंगलवार को संबंधित प्रेक्षकों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच की गई। विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित निवार्ची पदाधिकारी के कक्ष में सामान्य प्रेक्षकों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराई गई, जिसमें वाल्मीकिनगर के जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) के उम्मीदवार दीर्घ नारायण प्रसाद सहित 17 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र रद कर दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल आठ अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन तकनीकी कारणों से रद कर दिया गया है।
नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से कुल 18 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से निर्दलीय नाथु रवि, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रविंद्र राय, आम आदमी पार्टी के राजीव वर्मा एवं अपनी जनता पार्टी के आरिफ रेजा का नामांकन रद हो गया है।
लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल आठ लोगो ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से दो अभ्यर्थियों अखंड भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी के धनजय चौबे एवं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के अरमान साई का नामांकन रद कर दिया गया है।
नौतन विधानसभा क्षेत्र में 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से दो अभ्यर्थियों जागरुक जनता पार्टी के पुण्यदेव प्रसाद एवं निर्दलीय विकास कुमार प्रसाद का नामांकन पत्र रद किया गया है। जबकि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कुल सात अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से एक निर्दलीय ओमप्रकाश जायसवाल का नामांकन रद किया गया है।