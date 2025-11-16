बिहार के नए मुख्यमंत्री इस दिन लेंगे शपथ, कल CM नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा

  1. हिन्दी समाचार
Bihar CM swearing-in ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत के बाद एनडीए में नई सरकार के गठन के लिए बैठकों का दौर जारी है। सीएम नीतीश कुमार सोमवार सुबह पहले अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और फिर राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों की मानें तो बुधवार को नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सोमवार को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीत के आये 85 जेडीयू विधायकों की बैठक होगी। जिसमें नीतीश को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय है। बुधवार को संभावित शपथग्रहण समारोह से पहले भाजपा व एनडीए की अन्य घटक दलों के विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद सभी दल मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को समर्थन का ऐलान करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार के 10वीं मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए थे। जिसमें सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। एनडीए में भाजपा ने 89 सीट, जेडीयू ने 85 सीट, लोजपा (आरवी) ने 19 सीट, हम (एस) ने 5 सीट और आरएलएम ने 4 सीट अपने नाम की। जबकि इंडिया गठबंधन 34 सीटें ही जीत सका। आरजेडी ने 25 सीट, कांग्रेस ने 6 सीट, भाकपा (माले) लिबरेशन ने 2 सीट और माकपा ने 1 सीट जीती है। वहीं, एआईएमआईएम ने 5, बसपा और आईआईपी ने एक-एक सीट अपने नाम की।

