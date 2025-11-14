बिहार की जीत हमारी है अब बंगाल की बारी है- भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी (BJP leader Suvendu Adhikari) ने शुक्रवार को बिहार चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्णायक प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि एक ही नारा है- बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) 2025 के बिहार चुनावों में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने के लिए तैयार है। क्योंकि इसने नवीनतम रुझानों में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है।

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि एक ही नारा है- बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। वर्तमान रुझानों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए कुल मिलाकर 202 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें भाजपा 91, जदयू 80, लोजपा 22, हम पांच और आरएलएम चार सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राजद 26 सीटों पर, कांग्रेस चाार, भाकपा (माले) चार और माकपा 1-1 सीट पर आगे चल रही है। इस तरह कुल सीटों की संख्या 35 हो जाती है। इसके अलावा, बसपा एक सीट और एआईएमआईएम पांच सीटों पर आगे चल रही है। लगभग दो दशकों से राज्य पर शासन कर रहे नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव राजनीतिक धैर्य और जनता के विश्वास, दोनों की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। बिहार को अक्सर जंगल राज कहे जाने वाले साये से बाहर निकालने के लिए कभी सुशासन बाबू के रूप में विख्यात रहे मुख्यमंत्री को हाल के वर्षों में मतदाताओं की थकान और अपने बदलते राजनीतिक गठजोड़ पर सवालों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद मौजूदा रुझान जमीनी स्तर पर एक उल्लेखनीय बदलाव दर्शाते हैं। एक आश्वस्त, समन्वित भाजपा-जदयू गठबंधन की वापसी ने इस बार युद्ध के मैदान को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहने के साथ, गठबंधन ने एक एकजुट और पुनर्जीवित मोर्चा पेश किया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक स्थिरता पर जोर दिया गया।