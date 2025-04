Bijnor News : गौसेवा बजरंग दल के जिला संयोजक की गला रेतकर हत्या, पुलिस में मचा हड़कंप

बिजनौर। गौसेवा बजरंग दल के जिला संयोजक मोंटी बजरंगी (District coordinator of Gauseva Bajrang Dal Monty Bajrangi) की घर में ही सोमवार को गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव चारपाई पर पड़ा मिला। बराबर वाले कमरे में पांच फीट गहरा गडढा खोदा मिला। घर में उसका सौतेल पिता व मां बेहोश थे। जबकि सौतेला भाई सही सलामत मिला। पुलिस ने हत्या के शक में सौतेले भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह सारा हत्याकांड दुधिया के सुबह गाय दूहने के लिए घर जाने पर हुआ।

किरतपुर थाना (Kiratpur Police Station) क्षेत्र के गांव गोबिंदपुर निवासी 25 वर्षीय मोंटी बजरंगी बजरंग दल के गौसेवा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक (Monty Bajrangi is the district coordinator of Gauseva cell of Bajrang Dal) है। गांव का रहने वाला खुर्शीद रोज उनके घर गाय का दूध निकालने आता है।

सोमवार को खुर्शीद ने घर के बाहर आकर आवाज लगाई तो कोई नहीं बोला। वह पड़ोसी के रहने वाले एक व्यक्ति को लेकर किसी तरह अंदर पहुंचा तो वहां बरामदे में मोंटी बजरंगी का रक्त रंजित शव चारपाई पर पड़ा था। उसका गला रेतकर हत्या की गई थी। वहीं उसका सौतेला पिता बलराम सिंह उर्फ बल्ले व मां विनोद देवी बेहोश पड़े थे, जबकि सौतेला भाई मोंटू सही सलामत था।

कमरे में ही पांच फीट खोदा था गहरा गड्ढ़ा

मोंटी के शव के पास वाले कमरे में ही पांच फीट गहरा गड्ढ़ा खोदा था। हिंदू संगठन के नेता की हत्या का पता चलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। बलराम सिंह व विनोद देवी को अस्पताल ले जाया गया। एएसपी सिटी संजीव बाजपेयी (ASP City Sanjeev Bajpai) भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को देखा। मोंटी के भाई मोंटू पर ही हत्या का शक है। पुलिस ने उसे हिरसात में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिंदु संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी आकर हंगामा किया और स्वजन पर ही हत्या का आरोप लगाया।

पुलिस का भी मानना है कि मोंटी की हत्या में स्वजन का ही हाथ है। उसका शव घर में दबाने की योजना थी। उसके पिता बलराम सिंह का भी आपराधिक इतिहास है। एएसपी सिटी संजीव बाजपेयी (ASP City Sanjeev Bajpai) ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के सौतेले भाई से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया स्वजन द्वारा ही युवक की हत्या की आशंका है।