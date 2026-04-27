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Aaj Ka Rashifal 27 April: इन राशि के लोग शिवलिंग पर चढ़ाएं जल, मिलेगा भाग्य का साथ

आज का राशिफल 27 अप्रैल 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 27 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 26 April: इन राशियों को मिलेगा नौकरी और व्यापार में लाभ, मिथुन राशि के लोग रहें सतर्क

मेष – आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। काम में सफलता मिलेगी लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें। हनुमान जी को गुड़ अर्पित करें।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मां लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन – आज थोड़ी उलझनें आ सकती हैं। आज निर्णय सोच-समझकर लें। आज हरे रंग का प्रयोग करें।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

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सिंह – आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या – आज नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गणेश जी की पूजा करें।

तुला – आज रिश्तों में सुधार होगा। मन प्रसन्न रहेगा। आज व्यापार से धन लाभ होगा।

वृश्चिक – आज खर्च बढ़ सकता है। सावधानी से पैसा खर्च करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। आज करियर में प्रगति होगी। पीले वस्त्र धारण करें।

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मकर – आज काम में सफलता मिलेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

कुम्भ – आज का दिन सामान्य रहेगा। धैर्य बनाए रखें। जरूरतमंद को दान करें।

मीन – आज मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।आज आर्थिक लाभ मिलेगा।

 

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