बिल गेट्स ने अप्रमाणित वैक्सीन को दिया बढ़ावा, स्पुतनिक को ब्लॉक किया, रूस का सनसनीखेज आरोप

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिएव (Kirill Dmitriev) ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स के फाउंडेशन ने कोरोना महामारी के दौरान निम्न-गुणवत्ता वाले या घटिया टीकों को बढ़ावा दिया और बेहतर टीकों के उपयोग में बाधा डाली। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या बिल गेट्स का फाउंडेशन सचमुच दुनिया के टीकाकरण को कंट्रोल कर रहा था? रूसी अधिकारी किरिल दिमित्रिएव (Kirill Dmitriev)  का खुलासा पूरी वैक्सीन इंडस्ट्री (Vaccine Industry) को हिला देने वाला है। आरोप है कि घटिया टीकों को प्रमोट किया गया, बेहतर विकल्पों को जानबूझकर रोका गया, और सब कुछ फंडिंग, मीडिया और सरकारी दबाव के जरिए। दिमित्रिएव के आरोप के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं।

जानें दिमित्रिएव ने क्या कहा?

रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (IDIF) के प्रमुख किरिल दिमित्रिएव (Kirill Dmitriev) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि गेट्स फाउंडेशन ने फंडिंग, अनुमोदन प्रक्रिया, सरकारी समर्थन और मीडिया प्रभाव के माध्यम से वैश्विक स्तर पर टीकों पर व्यापक नियंत्रण स्थापित कर लिया।

लोगों को किया गया भ्रमित

उन्होंने कहा कि लोगों को ‘भ्रमित’ किया गया (ब्रेनवॉश किया गया) और बेहतर टीकों को अपनाने से रोका गया, जिससे वे जीवन बचा सकें। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें गेट्स के दिवंगत वित्तीय कारोबारी और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कथित संबंधों का जिक्र था। बता दें कि दिमित्रिएव ने ही रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पूतनिक वी के विपणन प्रयासों का नेतृत्व किया था। उन्होंने एपस्टीन मामले से जुड़ी प्रकाशित सामग्री के बाद गेट्स की वैक्सीन से संबंधित गतिविधियों की जांच की मांग भी की है।

एपस्टीन को 6 जुलाई, 2019 को न्यूयॉर्क स्टेट लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेटिव्स ने हिरासत में लिया था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि 2002-2005 में, उन्होंने दर्जनों कम उम्र की लड़कियों से मैनहट्टन में अपने घर पर मिलने का इंतज़ाम किया था, जिनमें सबसे कम उम्र की लड़की 14 साल की थी। उनके जान-पहचान वालों में US और कई दूसरे देशों के कई मौजूदा और पुराने अधिकारी शामिल थे, जिनमें 42वें US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मौजूदा US लीडर डोनाल्ड ट्रंप, बड़े एंटरप्रेन्योर और शोबिज़ स्टार्स शामिल थे। अगस्त 2019 में जेल में सुसाइड करने के बाद US में फाइनेंसर के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज हटा दिए गए थे।

